Outdoor com beijo gay é alvo de vandalismo em Conquista

Um outdoor que estampava a foto de dois homens se beijando foi alvo de vandalismo neste domingo, 16, no municípiio de Vitória da Conquista, a 215 km de Salvador.

A foto integrava uma exposição do Projeto Obranuncio, selecionado por um edital da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), que contava com dez obras dos artistas Alex Oliveira, George Neri, Rayza Lelis, Ricardo Alvarenga e Vinicius Gil.

A obra danificada está na avenida Juracy Magalhães, uma das mais movimentadas do município, e chegou a ser censurada por uma empresa de outdoor, mas foi exposta após a equipe conseguir outra que aceitasse produzir. As informações são do Blog do Anderson.

