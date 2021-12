Ossadas humanas são encontradas na Cia-Aeroporto e polícia investiga se são de colombiano e namorada

A polícia está investigando se as ossadas humanas encontradas na BA-526, mais conhecida como estrada CIA-Aeroporto, neste domingo, 1º, pertencem ao colombiano e à namorada dele. Edilson Cardona Martinez, de 27 anos, que mora em Salvador há dois anos, e Kimberly Dias estavam desaparecidos desde 14 de fevereiro.

Os restos mortais foram localizados no trecho da via que dá acesso a Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), e a menos de dois quilômetros do Jardim das Margaridas, onde Edilson morava. Um primo do colombiano, que não quis se identificar, disse que o casal sumiu após a casa ser invadida por homens encapuzados.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) já está atuando na identificação do material e também para revelar as causas da morte. Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está a cargo da 1ª Delegaciade Homicídios (DH/Atlântico).

