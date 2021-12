Ossadas de casal foram encontradas após denúncia e pedido de recompensa

Latrocínio – roubo com resultado morte – ou crime passional. Para o colombiano Alexandre (nome fictício), essas são as linhas de investigação que, possivelmente, a Polícia Civil vai seguir para desvendar a morte do primo e compatriota Edilson Cardona Martinez, 27 anos, e de sua namorada, a baiana Kimberly Dias dos Santos, 21.

As ossadas do casal foram achadas na manhã de domingo, 1º, 16 dias após eles terem sido raptados, no Jardim das Margaridas.

Alexandre explicou que, quando os criminosos invadiram a casa de Edilson, na madrugada de 14 de fevereiro, além de raptar o casal, levaram R$ 40 mil em espécie, produtos eletrônicos avaliados em cerca de R$ 15 mil, um notebook e outros pertences de Edilson.

Ainda conforme ele, o primo estava sendo ameaçado pelo ex-namorado de Kimberly, identificado apenas como Cairo. Edilson e Kimberly se relacionavam há dois meses.

Os restos mortais de Edilson e Kimberly foram localizados em um matagal, em uma área de difícil acesso, às margens da BA 526 – a CIA/Aeroporto –, depois que Alexandre recebeu uma ligação anônima de uma mulher informando o local exato onde eles haviam sido mortos. Uma faca também estava próxima aos cadáveres.

"Ela me ligou domingo de manhã, perguntando sobre os R$ 3 mil de recompensa. Aí disse: 'se a senhora me der o paradeiro certo, te dou o dinheiro'. Fui com meu sogro, ela me guiou por telefone. Já estava quase desistindo, o mato estava na cintura. Estava com medo de ser uma emboscada, aí meu sogro deu uns cinco passos e os viu", contou o rapaz, que ofereceu uma recompensa para quem soubesse do paradeiro do casal.

