Ossada é encontrada em área turística da Chapada Diamantina

Restos mortais de um corpo humano, ainda não identificado, foram encontrados na última terça-feira, 12, na parte alta do Rio Riachinho, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina. O corpo foi avistado por visitantes e encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) nesta quinta-feira, 14, para a realização de uma perícia.

De acordo com o delegado Paulo Henrique de Oliveira, titular da Delegacia Territorial (DT/Palmeiras), o DPT receberá os pertences da vítima, que poderão ajudar na identificação. “As fotos dos pertences desta pessoa poderão ser reconhecidas por amigos e familiares, ajudando a identificar de quem seria a ossada encontrada naquele ponto do Capão”, disse o delegado, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

O delegado disse ainda que não foram feitas ocorrências de desaparecimento de pessoas na região onde o corpo foi encontrado. Ele acredita que não há suspeitos em relação ao caso.

Polícia divulgou fotos para ajudar na identificação (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

Quem reconhecer os pertences expostos, poderá encaminhar as informações por meio do Disque Denúncia, telefone (71) 3235-0000, ou para o telefone da Delegacia Territorial de Palmeiras, (075) 3332-2228.

