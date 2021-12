Ossada de adolescente desaparecida é achada em Itororó

Foi identificada na manhã desta terça-feira, 11, a ossada de Keliane Silva de Oliveira, 13 anos. Os restos mortais foram encontrados na tarde desta segunda, 10, nas proximidades do antigo Matadouro Municipal de Itororó, em um matagal às margens da BA-263.

Conforme as informações do blog Itororó Já, a polícia localizou, além dos ossos, cabelos e peças de roupas da adolescente, que estava grávida de 3 meses. Ela havia desaparecido na noite do último dia 28 de novembro.

O corpo de Keliane foi identificado por meio do dedo mindinho após exame papiloscopia, que usa a técnica de reidratação da pele. O processo durou 10h e foi realizado pelo Departamento de Polícia Técnica de Itororó.

A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil.

adblock ativo