Orquestra Sisaleira encerra programação da Flican neste domingo

Realizada desde a sexta-feira, 22, a 1ª Feira Literária de Canudos (Flican) termina neste domingo, 24, com a apresentação Orquestra Sisaleira de Conceição do Coité, às 11h, na praça dedicada ao evento. O grupo é a primeira orquestra formada com instrumentos feitos apenas de sisal.

A programação de encerramento começa bem cedo, por volta das 7h. Antes de conferir a Orquestra, o público é convidado a conferir uma visita guiada aos pontos históricos e culturais de Canudos como Parque Estadual, Mirante do Conselheiro, Instituto Popular Memorial de Canudos (IPMC) e Museu Manoel Travessa.

A movimentação cultural já registra benefícios para a economia local. De acordo com Secretaria de Cultura de Canudos, a rede hoteleira do município está com 100% das vagas reservadas, e a expectativa de outros setores, como alimentação, transporte e comércio, também é grande.

Contando com espetáculos, exposições, exibição de filmes, debates, entre outras atrações, a Flican homenageia o líder histórico Antônio Conselheiro, o escritor Euclides da Cunha, e o escritor, professor e membro da Academia de Letras da Bahia, Aleilton Fonseca. A programação é gratuita.

