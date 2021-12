Orquestra Sinfônica da Bahia presenteia Salvador em seu 471º aniversário

A Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) em "Edição Especial Aniversário de Salvador", presenteia a capital baiana com à apresentação de um dos seus maiores sucessos, o Cine Concerto.

A apresentação será no dia, 28 março, véspera do aniversário de 471 anos da cidade, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), às 20h. Os ingressos custam R$ 20, inteira, e R$ 10, meia, para qualquer assento do TCA.

Sob a regência do maestro Carlos Prazeres, o Cine Concerto tem a temática do Oscar e conta com a presença de convidados especiais. Com músicos fantasiados de personagens de filmes, as surpresas habituais são garantidas no espetáculo.

Serviço: OSBA – Cine Concerto

Quando: 28 de março de 2020 (sábado) , 20h

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), das filas A a Z11

Classificação indicativa: Livre

