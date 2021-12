Orientação é que as pessoas economizem água, diz Wagner

Se a seca que atinge a Bahia perdurar até o mês de maio, os municípios com mais de 30 mil habitantes terão de ser atendidos por carros-pipa. Esta é a previsão do governador Jaques Wagner, que apontou ser este o problema que mais o aflige em 2013, durante entrevista concedida ao programa Balanço Geral (TV Record) na manhã desta segunda-feira, 7.

"Esta seca já é a mais violenta dos últimos 50 anos. Tem muita gente sofrendo e todas as nossas barragens estão com os níveis diminuindo. A orientação é que as pessoas economizem água", ressaltou Wagner.

Ainda de acordo com o governador, os agricultores de algumas cidades tiveram que interromper a irrigação para não faltar água para os moradores. Wagner lembrou que, no sábado, 5, inaugurou a adutora de Pedras Altas, no município de Capim Grosso, que teve investimento de R$ 40 milhões, assim como já foi entregue a de Guanambi. Já está em teste a adutora de Irecê e foi anunciada outra em Serrinha.

Carnaval - Em relação aos investimentos para 2013, Wagner ressaltou que o Estado ampliou o apoio ao Carnaval de Salvador, no total de R$ 55 milhões. Os principais investimentos para a festa são nas áreas de segurança, saúde, cultura e turismo. Além destas, há o apoio aos blocos de matriz africana, por meio do projeto Carnaval Ouro Negro. "A festa gera emprego. Os hotéis estão cheios, e isto é bom para quem trabalha com táxi, restaurante e comércio em geral", afirmou o governador.

Após o Carnaval, a expectativa recai sobre a inauguração da Arena Fonte Nova, cuja conclusão das obras está prevista para o final de fevereiro. "A ideia é inaugurar a Fonte Nova no dia 29 de março, aniversário da cidade. Além dos jogos de futebol, teremos espaço para shows de nível internacional e congressos. Vamos ter a Copa das Confederações e o sorteio da Copa do Mundo, no final do ano", enfatizou Wagner.

Na próxima segunda-feira, 14, o governador e o secretário de Planejamento, José Sergio Gabrielli, viajam para a China, onde visitam uma indústria de petróleo e gás e duas automotivas. "A Bahia tem sido escolhida pelo chineses para investimento, por isso temos que aproveitar para gerar mais emprego, que é o que a população precisa", conclui o governador.

