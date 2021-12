Ordem de serviço para o hospital do câncer de Caetité é assinada

O município de Caetité, no sudoeste baiano, vai receber um hospital do câncer em breve. Nesta sexta-feira, 11, o secretário de Saúde do Estado (Sesab), Fábio Vilas-Boas, assina a ordem de serviço para implantação da unidade. A solenidade acontece às 9h, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da localidade.

A unidade vai disponibilizar 78 leitos, 10 deles de terapia intensiva. Além de quimioterapia, o hospital estará apto para oferecer consultas e exames para acompanhamento, diagnóstico diferencial e definitivo de câncer e tratamento por cirurgia, oncologia clínica e cuidados paliativos.

O atendimento de urgência e emergência oncológica de pacientes cadastrados e a oferta de hemoterapia (unidade transfusional) também estarão disponíveis. Serão oferecidos exames de imagem, com radiologia convencional e contrastada, mamografia, tomografia computadorizada e ultrassonografia convencional e com doppler colorido e ecocardiografia, exames laboratoriais e de anatomia patológica.

O hospital é resultado de um convênio entre a Sesab e a Prefeitura de Caetité. Um total de R$ 3,1 milhões será investido nas obras e mais R$ 10 milhões em equipamentos.

