Ordem de serviço autoriza obra de recuperação em trecho da BA-284

No distrito de Nova Alegria, zona rural de Itamaraju (a 764 km de Salvador), o governador Rui Costa assinou, nesta sexta-feira, 7, a ordem de serviço para início das obras de recuperação e pavimentação da BA-284, até o povoado de Pau D'Alho.

Com 23,2 km, o segundo trecho da estrada tem orçamento de R$ 19,35 milhões e vai beneficiar diretamente mais de 23 mil moradores de Jucuruçu, Itamaraju e Itanhém, para o acesso à BR-101, diminuindo o tempo de viagem e propiciando um deslocamento mais seguro.

De acordo com o governador, a construção e pavimentação da via é um pleito antigo dos moradores da região e que, por passar em locais acidentados a rodovia exige altos investimentos. “Aquilo que é caro e difícil deve ser feito aos poucos”, destacou, lembrado que a primeira etapa, de 35 km, foi entregue em 2016.

Ivanildes Santos, diretora da Escola Municipal Walter Carvalho, festejou a medida, observando que mais de 100 alunos moram na zona rural no entorno desta estrada. “Quando chove muitas vêm a pé e o carro não chega onde elas moram. Com a estrada, o acesso à educação vai melhorar para estas crianças e adolescentes”, disse.

Durante o evento, Rui Costa também assinou a autorização para a Secretaria de Desenvolvimento Rural celebrar convênio com associações da região dentro do Programa Bahia Produtiva. Anunciou ainda que até o mês de junho, o consórcio criado entre o estado e os municípios do Extremo Sul baiano, vão inaugurar uma Policlínica que está em construção na cidade de Teixeira de Freitas.

BA-680

Na manhã deste sábado, 8, o governador tem agendada solenidade em Potiraguá (a 66 km de Salvador) para assinar a ordem de serviço de recuperação da BA-680.

O trecho a ser recuperado compreende 58 quilômetros, ligando o entroncamento da BA-270 à BR-101.

