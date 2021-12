Operários do Minha Casa Minha Vida decretam greve em Eunápolis

Trabalhadores das obras do programa Minha Casa Minha Vida decretaram greve por tempo indeterminado na manhã desta terça-feira, 21, após assembleia realizada em frente ao canteiro de obras, no bairro Itapoan, periferia de Eunápolis, a 643km de Salvador, extremo sul do estado.

De acordo com eles, a Construtora Sertenge S.A, responsável pelas obras, não cumpriu os acordos feitos no final do mês passado, quando houve uma paralisação de dois dias em reivindicação de pagamento de cestas básicas, melhoria na alimentação, oferecimento de transportes, dentre outras. "Na próxima quinta-feira, 23, faremos uma assembleia para avaliar como estão as negociações. Podemos voltar ao trabalho ou não", declarou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Eunápolis, José Rodrigues.

No final de agosto deste ano, quando houve a paralisação, foi realizado um acordo entre representantes do sindicato e da construtora. Na ocasião, a empresa se comprometeu a pagar as cestas básicas até o dia 20 de cada mês, bem como as cestas retroativas de operários que não receberam por conta da não aceitação de atestados médicos.

A Sertenge ainda disse que iria fazer a classificação correta de funcionários. Segundo o sindicato, alguns vinham sendo colocados como ajudantes, ao invés de pedreiros. Foi assegurada também a fiscalização da qualidade da alimentação servida. No entanto, os operários disseram que nada foi cumprido.

Já o gerente de contratos da Sertenge, Eduardo Garrido, garante que está tudo em ordem. "Está sendo tudo pago. Esse pessoal do sindicato está querendo aparecer", disse. Garrido ainda informou que vai ao Ministério Público do Trabalho (MPT) pedir providências com relação ao assunto.

Em Eunápolis, estão sendo construídas 1,5 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Mais de 60% delas está concluída e previsão de termino das obras é janeiro de 2011. O custo total da construção das casas ultrapassa os R$ 61 milhões.

