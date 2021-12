Operário fica ferido em acidente na BA-093

Uma pessoa ficou ferida em um acidente na BA-093, em Araçás (a 105 quilômetros de Salvador), nesta terça-feira, 17. De acordo com o diretor do Sindicato dos Petroleiros da Bahia (Sindipetro), João Marcos Pereira, a ocorrência envolveu um caminhão que prestava serviço para a Petrobras e uma carreta.

Segundo João Marcos, o motorista do caminhão tentou fazer uma conversão para a esquerda, quando foi atingido na lateral pela carreta. Por conta do impacto, o caminhão ficou totalmente destruído. Três pessoas estavam no veículo no momento do acidente, sendo que um dos operários ficou ferido. Ele foi levado para um hospital em Alagoinhas.

