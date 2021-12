Operário é soterrado durante obra da prefeitura de Feira

Um operário foi soterrado durante uma obra municipal de saneamento básico na rua Calamar, no bairro Conceição, que fica na periferia de Feira de Santana (a 117 quilômetros de Salvador).

De acordo com testemunhas, Ricardo Santos Conceição, 22, e Marcos Santos de Jesus trabalhavam no local por volta de 6h30, quando a terra retirada de um canal deslizou e atingiu Ricardo. Além de ser soterrado, ele está embaixo de uma escavadeira. Não há informações se ele sobreviveu ao acidente.

O gerente de vendas Uberlândio Alves, que presenciou o acidente, disse que Ricardo estava dentro da manilha quando o barranco cedeu em cima dele e de Marcos.

"Operários conseguiram puxar o colega dele, mas ele ficou preso. Outro operário tentou retirar a terra com a máquina (escavadeira), mas era pesada e acabou derrubando o resto do barranco e estourando um cano. O operador da máquina fugiu em seguida", conta.

O Corpo de Bombeiros, policiais militares e equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) estão no local, mas têm dificuldade no resgate, já que a área está alagada.

Os bombeiros precisaram aguardar a chegada de uma máquina para retirar a água do canal e só conseguiram iniciar as buscas pela vítima no início da tarde desta terça. Familiares de Ricardo acompanham o socorro.

Ricardo e Marcos trabalham em uma construtora que presta serviço para a prefeitura da cidade. Eles trabalhavam na drenagem do canal para posterior pavimentação da rua.

