Operadora de plano de saúde é acionada por prejudicar usuários

A operadora de planos de saúde Unimed Norte/Nordeste está sendo acusada pelo Ministério Público da Bahia por descumprir o Código de Defesa do Consumidor ao reduzir de forma ilegal a prestação de serviços oferecidos aos usuários.

Segundo o MPBA, a ação civil pública foi ajuizada nesta quarta-feira, 2, pela promotora de justiça Joseane Suzart, pelo fato da Unimed ter descredenciado da rede os hospitais da Bahia, Português, Santa Izabel, Cardiopulmonar e São Rafael, além dos estabelecimentos clínicos e laboratoriais Imagem Memorial, Laboratório Leme, Instituto de Dermatologia e Alergia da Bahia (Idab), entre outros.

O descredenciamento teria sido feito sem comunicação prévia aos clientes e ainda assim continuou sendo oferecido aos usuários planos de saúde com base na rede de prestadores contratada pela Central Unime, sengundo informou o MP-BA.

Com isso, o MP-BA solicitou que a Justiça determine, de forma liminar, que a Unimed NNE realize o recredenciamento com os hospitais e clínicas, e interrompa as ofertas e publicidade de produtos e serviços de assistência à saúde suplementar e que não reduza ou altere a rede credenciada sem antes comunicar à Agência Nacional de Saúde e aos usuários de forma ampla e satisfatória.

Em nota, a Central Nacional Unimed informou que se manifestará assim que for citada oficialmente pela Justiça.

