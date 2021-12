Operador de máquinas é morto a tiros em Vitória da Conquista

Um homem, de 40 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira, 19, no bairro do Ibirapuera, em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano.

A vítima foi tingida na cabeça e morreu quando estava na rua Pedro Álvares. Ele era operador de máquinas de uma empresa com sede no Distrito Industrial do Imborés, segundo informações do blog do Anderson.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas já encontrou a vítima sem vida.

Os Policias da 78ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estiveram no local para apurar o caso. Não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. A polícia investiga o crime.

adblock ativo