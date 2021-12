Operações apreendem 635 armas entre janeiro e outubro na RMS

Entre os meses de janeiro e outubro deste ano, 635 armas e simulacros foram retiradas de circulação da Região Metropolitana de Salvador (RMS). A operação faz parte de ações promovidas pelas unidades do Comando de Policiamento da Região Metropolitana (CPRMS).

Com as apreensões, o número de Crimes Violentos Letais Intencionais (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte) registraram uma queda de 15,7%, um resultado de 106 casos a menos do que no mesmo período do ano anterior.

De acordo com o comandante do Comando de Policiamento, coronel PM Alfredo José Souza Nascimento, ao todo foram apreendidos revólveres e pistolas de diferentes calibres.

Ele ainda esclareceu que "as operações 'Força Tática', 'Metropolitana' e 'Vetor Aéreo', está com apoio do Grupamento Aéreo (Graer), além do apoio das Rondas Especiais (Rondesp) RMS, contribuíram decisivamente para que alcançássemos estes números positivos".

