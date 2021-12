Operação Verão terá 22 mil policiais no patrulhamento de áreas turísticas

A Operação Verão 2016/2017 foi lançada nesta quarta-feira, 14, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo nos principais pontos turísticos do estado, no período em que é registrado maior crescimento no fluxo de turistas e a realização de grandes eventos artísticos e culturais nas cidades. O ato aconteceu no Jardim dos Namorados, em Salvador e contou com a presença do governador Rui Costa e outras autoridades.

“A Operação Verão tem um significado muito importante, porque iremos garantir tranquilidade para os baianos e também para os turistas que vêm desfrutar da imensa diversidade de atrações que o nosso estado oferece nesse período, e para isso não medimos esforço no sentido de intensificar a segurança pública através de um patrulhamento mais ostensivo”, afirmou o governador por meio de nota.

De acordo com o governo, Salvador e mais de 25 localidades turísticas baianas, a exemplo de Porto Seguro, Itacaré, Mangue Seco, Lençóis e Conde, contará com um efetivo de 22 mil policiais e 870 bombeiros militares. Para a operação está previsto um investimento de R$ 2,6 milhões para a cobertura das despesas com o efetivo da Polícia Militar deslocado para as ações especiais de segurança, além de mais R$ 472 mil do Corpo de Bombeiros.

A ação prevê a intensificação do policiamento não apenas nas praias e pontos turísticos, mas nos demais bairros da capital, bem como nas rodovias estaduais. As ações do programa são planejadas para reforçar a segurança pública em todo o estado, com especial atenção às localidades que se encontram ao longo dos 1.183 quilômetros de litoral baiano.

O governo informou ainda que a meta é estender a Operação Verão até depois do Carnaval e dar suporte também às festas de final de ano, aos grandes eventos e ao calendário de festas populares da Bahia que se concentram no verão. O secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, e o comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, também participaram do lançamento.

Viaturas

Rui aproveitou a ocasião para entregar 852 viaturas para as polícias Civil, Militar, Técnica e Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Deste total, 480 serão destinadas à PM. O Governo do Estado investiu R$ 43,5 milhões na frota, que irá reforçar o patrulhamento em grande parte do estado.

