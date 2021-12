Operação Verão: Salvador e interior da Bahia terão esquema especial de segurança

Salvador e cidades do interior da Bahia estão com o policiamento reforçado até 28 de fevereiro. A ação faz parte da Operação Verão da Polícia Militar que irá reforçar a segurança nas áreas litorâneas, pontos turísticos e ações preventivas em Salvador.

De acordo com a PM, nesse período, serão empregados policiais militares em regime extraordinário, totalizando 20 mil plantões extras na Bahia.

A novidade da operação este ano é que em alguns pontos de Salvador os policiais militares usarão bicicletas, ao todo serão 35.

"A principal novidade é o emprego das bicicletas. É um policiamento ecológico, com menores custos, com boa mobilidade, que também favorece a saúde do policial. A Operação Verão é um tradicional programa de reforço à segurança do estado da Bahia acontece, sobretudo, na estação verão onde o fluxo de turistas é maior. Estamos reforçando todo o litoral e interior como Chapada [Diamantin], áreas do oeste, Rio São Francisco, sítios históricos, costa dos Coqueiros, do Dendê, Cacau, entre outros", explicou o coordenador geral de Serviços Extras da PM-BA, Major Marcos Vergner.

A Operação Verão também dará apoio nas ações de prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus.

