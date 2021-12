'Operação Varredura' cumpre mandados em Tanquinho

Uma pessoa presa em flagrante, arma e drogas apreendidas, além de 15 mandados de busca e apreensão cumpridos. Este foi o saldo da Operação Varredura realizada conjuntamente entre as Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e COE nesta sexta-feira, 15, no município de Tanquinho (a 161 km de Salvador). O nome do preso, que foi atuado por porte ilegal de armas, não foi fornecido pela polícia.

De acordo com a delegada Ana Cristina Carvalho, durante o cumprimento dos mandados surgiram outras ocorrências como um homem que foi flagrando com uma arma de fogo com a numeração raspada. "Além disto estamos instaurando inquérito por trafico de drogas já que a droga foi encontrada em uma residencia, mas o proprietário conseguiu fugir e também instauramos um termo circunstanciado por uso e posse de drogas", explicou.

Ana Cristina disse ainda que inicialmente o preso e o material apreendidos foram encaminhados para o Complexo Policial do Sobradinho, em Feira de Santana, mas que apos os procedimentos legais, tudo deverá ser encaminhado para a delegacia da cidade competente. "Eles que deverão dá continuidade as investigações", disse.

A operação, de acordo ainda com a delegada, tem o intuito de combater o alto índice de criminalidade em Feira de Santana e região. A ação deverá se estender por mais algumas semanas. "Inicialmente cumprimos mandados em Tanquinho, mas a operação continuará e outros locais serão alvo desta operação. O que podemos dizer é que estamos empenhados em reduzir a violência e a criminalidade na cidades", frisou.

Para a operação, foi utilizado cerca de 60 policiais, além de um trailer do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que está responsável por coordenar as ações. "É uma especie de central de monitoramento e montagem das ações. Este centro estará durante toda a operação nos auxiliando com informações para que o nosso trabalho seja desenvolvido com maior precisão e tenhamos êxito nas ações", destacou Ana Cristina Carvalho.

O preso e o material apreendido só será apresentado no final da operação, que ainda não tem data definida para ser concluída.

