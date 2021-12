Operação Unum Corpus prende 51 pessoas na Bahia

Com o lema 'Um só corpo' a Operação Unum Corpus prendeu 51 pessoas em apenas um dia. Durante a ação, realizada na quinta-feira, 2, foram cumpridos 41 mandados de prisão e 104 de busca e apreensão na Bahia.

Durante a ação, foram presos o suspeito de liderar o tráfico em um bairro de Paulo Afonso, além de um homem apontado por ter praticado homicídios na disputa pelo comércio de entorpecentes, no mesmo município. Em Trancoso, dois homens envolvidos em uma tentativa de homicídio e em um sequestro foram capturados em flagrante.

A atividade reuniu 26 Coordenadorias Regional de Polícia do Interior (Coorpins) em uma ação que visa integrar conhecimentos entre as coordenadorias do interior e os departamentos da capital. Os agentes capturaram também 3,2 kg de drogas, entre maconha, cocaína e crack, e seis armas.

A operação contou com a participação de 530 policiais das 26 Coorpins. De acordo com a diretora do Departamento de Polícia do Interior (Depin), Rogéria Araújo, a ideia é intensificar o compartilhamento de informações entre os departamentos para facilitar a identificação e localização dos foragidos: “A Unum Corpus é a realização desse planejamento, o que certamente fortalecerá muito o nosso combate contra a criminalidade.

