Operação Rumo prende quatro envolvidos com o tráfico na Chapada

Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) com apoio da Polícia Militar cumpriram 16 mandados de busca e apreensão em cidades da Chapada Diamantina durante a Operação Rumo, deflagrada com apoio da Polícia Militar, nesta sexta-feira (18). Durante as ações, quatro suspeitos foram presos preventivamente.

A redução dos números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) e do tráfico de drogas na região da Chapada Diamantina é o principal objetivo da operação realizada nas cidades de Itaberaba, Itaitê, Marcionilio Souza, Nova Redenção, Ibiquera e no município paulista de Ribeirão Preto.

De acordo com o coordenador da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Itaberaba), delegado Geraldo Adolfo, as quatro pessoas, que tiveram os mandados de prisão preventiva cumpridos, são lideranças de grupos criminosos. “Três homens e uma mulher foram presos nos municípios de Itaitê, Marcionilio Souza, Nova Redenção e tinham importante articulação dentro das suas respectivas facções. Com estas prisões, esperamos reduções significativas nos índices da criminalidade desta região”, pontuou.

