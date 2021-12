Operação Ronda Maria da Penha já prendeu 58 agressores na Bahia

A Operação Ronda Maria da Penha já realizou 58 prisões de agressores em flagrante, 727 atendimentos, 282 palestras de conscientização, além de efetuar 2.722 visitas pela Bahia.

Salvador, Juazeiro, Paulo Afonso, Feira de Santana e Serrinha possuim as unidades da operação, especializada no atendimento às vítimas de violência sob medida protetiva.

O serviço atende às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que estejam sob medida protetiva. O acompanhamento ocorre após o Tribunal de Justiça, através da Vara de Violência Domestica e Familiar, aciona a ronda.

A partir daí, as vítimas recebem o atendimento de conscientização sobre a importância da separação do agressor e contam com o apoio do policial caso haja necessidade.

“Uma as prioridades para 2017 é justamente a extensão do serviço de proteção às mulheres. Além da ampliação da Operação Ronda Maria da Penha estão previstas as inaugurações Deams em Alagoinhas e Paulo Afonso”, anunciou, em nota, o titular da Secretaria de Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

