Operação Rodovida é lançada oficialmente em Simões Filho

A Operação Rodovida na Bahia foi lançada oficialmente nesta quarta-feira, 19, na cidade de Simões filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Em sua 8ª edição, a ação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que teve início na última sexta, 14, em todo o País, tem como prioridade a redução dos acidentes de trânsito.

Devido ao aumento do fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias, a operação será dividida em dois períodos. O primeiro compreende as férias escolares e ocorrerá durante o Natal e Ano Novo, entre 14/12 a 31/01. Já o segundo, entre 22/02 a 10/03, abrangerá as festividades do Carnaval.

A operação tem como diferencial as ações integradas e coordenadas entre órgãos e entidades ligadas ao trânsito. Após o lançamento, os representantes das instituições parceiras foram convidados a participarem de uma demonstração de uma blitz educativa com apresentação do Cinema Rodoviário.

A Operação Rodovida integra o Pacto Nacional pela Redução de Acidentes no Trânsito – Pacto pela Vida, assinado pelo governo brasileiro em 2011.

