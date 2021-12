Operação resulta em morte, prisão e fuga em Seabra

Um homem foi preso em Seabra (a 475 quilômetros de Salvador) durante a segunda fase da operação "Caniana", nesta quinta-feira, 6. Durante a ação, outro componente do grupo morreu e um segue foragido. O ato foi realizado com a 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Companhias Independentes de Policiamento Especializado (Cipes) Chapada e Semiárido, e Polícia Federal.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Adilson Madureira Castro, conhecido como comparsa de Amauri Francisco de Souza, o "Babá", resistiu durante a abordagem dos policiais e foi baleado. Segundo as investigações da instituição, Adilson é suspeito de realizar lavagem de dinheiro, adquirir armas e comercializar drogas a mando de Babá.

Adilson foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele foram localizados um revólver calibre 38, de numeração raspada e 140 gramas de entorpecentes.

Ainda segundo a SSP-BA, Alessandro Alves de Oliveira, conhecido como Sandro de Dema foi preso e com ele foram encontrados uma emulsão explosiva, quase dois quilos de explosivo granulado e uma balança.

Babá, suspeito de liderar o grupo, segue foragido. A SSP solicita informações sobre ele através dos telefones (71) 3235-0000 (Salvador) ou 181 (interior do estado). A instituição garante

Babá segue foragido e polícia busca informações sobre o suspeito

adblock ativo