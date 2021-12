Operação resgata cerca de 900 animais silvestres

Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) resgatou quase 900 animais silvestres na região de Euclides da Cunha, 323 km de Salvador, durante os dias 21 a 29 de abril.

De acordo com a PRF, a Operação Azul Cobalto teve como principais objetivos coibir a criação ilegal e o tráfico de animais silvestres, promover ações de educação ambiental durante as fiscalizações, resgatar animais silvestres que estejam em condições de maus-tratos, apreender utensílios e apetrechos utilizados na criação ilegal, na caça predatória e no tráfico de animais silvestre na região norte da Bahia.

Ao todo nesta ação, 870 animais silvestres foram resgatados, os quais passarão pela avaliação de especialistas, sendo adotadas as medidas necessárias para cada caso, com objetivo de restabelecerem condições de serem reintegradas à natureza, com devido monitoramento.

Segundo a polícia, o tráfico de animais silvestres é atualmente a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e de armas.

Na região Norte do Estado a criação de animais silvestres ainda é considerada uma prática comum, muitas vezes fazendo parte da cultura local, informa a PRF.

Aproveitando-se desta cultura ilegal perante à legislação ambiental, muitos traficantes de animais silvestres se instalam na região, onde diversas espécies são retiradas da natureza para alimentar esta rede criminosa.

Arara azul resgata durante operação Foto: PRF | Divulgação

A PRF destaca o resgate de um filhote de arara-azul-de-lear com suspeita de ter sido atingido por disparo de arma de fogo, ele estava com um ferimento e precisou ser removido de Euclides da Cunha/BA para o CEMAFAUNA, em Petrolina/PE, onde passou por avaliações e passa bem.

Esta espécie é endêmica na região do Raso da Catarina, mas ainda se encontra ameaçada de extinção pelo seu alto valor comercial na rede de tráfico de animais silvestres. Além disso, muitos agricultores ainda tentam manter as plantações de milho disparando contra as araras.

adblock ativo