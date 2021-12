Operação recupera 11 veículos roubados no interior da Bahia

Em operação conjunta das polícias Rodoviária Federal (PRF) e Civil três homens foram presos, um menor apreendido e foram recuperados 11 veículos roubados que estavam em um desmanche na zona rural de Seabra (a 455 Km de Salvador) [veja abaixo lista de veículos recuperados].

De acordo com a PRF, após investigações, os agentes tiveram a informação de que veículos eram levados para o desmanche, desmontados e suas peças comercializadas em um ferro velho da cidade de Seabra, cujo proprietário não foi encontrado. Os automóveis estavam dentro de uma fazenda às margens da rodovia estadual, BA 148, três quilômetros após o entroncamento com a BR 242 da cidade de Boninal (a 493 Km de Salvador).

Veja vídeo do local do desmanche







Ação integrada entre PRF e PC desbarata desmanche de veículos em Seabra Posted by PRF Bahia on Sexta, 11 de setembro de 2015

A operação teve início após a prisão de um suspeito que estava em posse de um veículo com ocorrência de roubo/furto e passou as informações para a polícia. Além dos veículos encontrados, estavam no local peças e lataria de diversos carros cortados. O suspeitos foram encaminhados à delegacia de polícia da região.

Local onde foram encontradas as peças de lataria e outras partes de veículos desmontados. (Foto: Divulgação | PRF)

Confira abaixo lista de veículos recuperados

(Fonte: PRF)

adblock ativo