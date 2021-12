Operação prende três em Santo Estêvão

Uma operação deflagrada para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão, terminou com a prisão de três pessoas em Santo Estêvão, a 155 km de Salvador, nesta terça-feira, 6.

De acordo com a Polícia Civil, com Givado Gomes Lima, 22 anos, e Fábio Oliveira Santiago, 23, os policiais apreenderam uma espingarda de calibre 28, porções de maconha, celulares e duas cadernetas com anotações do tráfico. Já Ruben de Souza Cerqueira, 44, acusado de agredir a companheira, teve o mandado de prisão cumprido, em sua residência.

O titular da Delegacia Territorial de Santo Estevão, Wesley Costa, disse que Givado e Fábio são suspeitos de uma tentativa de homicídio contra Bruno Conceição dos Santos, cometida no dia 28 de outubro. O delegado apura se o crime está relacionado ao tráfico de drogas. Os dois já têm passagens pela polícia por roubo.

Além de policiais de Santo Estevão, a ação contou com equipes da DT/Rafael Jambeiro e da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), de Feira de Santana. Givado, Fábio e Ruben serão encaminhados ao sistema prisional.

adblock ativo