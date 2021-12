Operação prende suspeitos de homicídios em Eunápolis

A polícia prendeu seis homens suspeitos de homicídios durante uma operação na cidade de Eunápolis (a 647 quilômetros de Salvador). Na ação, dois adolescentes também foram apreendidos por tráfico de drogas e roubo. A Polícia Civil divulgou as prisões nesta segunda-feira, 14, apesar delas terem sido realizadas na última sexta, 11.

De acordo com a polícia, Uelinton dos Santos Pereira Passos, conhecido como "Borna", 28 anos, foi preso pela morte de Ramon José Vieira Nascimento, em fevereiro de 2016; outro detido foi Magno Braga Sampaio, 35 anos, condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas.

A operação também prendeu Tauã Prates Silva, 21 anos, indiciado por seis homicídios cometidos ou tentados neste ano e em 2016, além de outros três homens: Ronildo Pereira Passos, o "Boca de Palhaço", 38 anos; Pedro Antônio da Silva Neto, o “Pedrinho", 23 anos; e Aristides Ferreira de Souza. Estes últimos suspeitos de terem cometido um homicídio cada, todos em Eunápolis.

Um adolescente de 15 anos, suspeito de estar envolvido com o tráfico de drogas, e o outro de 17 anos, que estaria envolvido em roubos, foram encaminhados ao Ministério Público.

Por meio de nota, Moisés Damasceno, delegado-coordenador da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), informou que tem intensificado as investigações de homicídios na região. Ainda segundo ele, de janeiro a julho deste ano, a unidade registrou uma redução de 50% nos casos, se comparado com o mesmo período de 2016.

adblock ativo