Operação prende suspeito de tráfico de drogas em Cícero Dantas

Apontado pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, José Lidoberto Silva Santos, o 'Tizio', foi preso na noite de terça-feira, 1º, durante a 'Operação Varredura', realizada no município de Cícero Dantas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), o suspeito foi detido por volta das 22h30, após tentar se esconder em uma casa na localidade conhecida como Cavunza.

Com ele, foram apreendidos 50 pedras de crack, cinco pinos e 15 gramas de cocaína, um tablete e mais 41 trouxinhas de maconha, lâminas, um celular e cerca de R$ 45 em dinheiro.

José Lidoberto e o material foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Ribeira do Pombal. A Operação Varredura tem como objetivo a prevenção e repressão de assaltos às instituições financeiras.

Material apreendido pelos policiais com o suspeito

