Operação prende quatro suspeitos de homicídio em Casa Nova

A Polícia Civil capturou na manhã desta sexta-feira, 30, quatro suspeitos de homicídio que tinham mandados de prisão em aberto no povoado de Bem Bom, zona rural da cidade de Casa Nova (distante a 573 km de Salvador).

Segundo a polícia, os irmãos Lindomar, Gerson e Cristiano Pereira da Silva, apontados de envolvimento no assassinato de Imtambergue da Silva Ferreira, morto a tiros depois de se envolver numa briga com os irmãos em dezembro de 2016, no Logradouro Salina, zona rural daquela cidade.

Além dos irmãos, Paulo Henrique Batista Miranda, o “Paulinho”, também foi detido na operação por posse ilegal de arma e suspeito de duas tentativas de homicídio em Casa Nova.

Os quatro tiveram preventivas decretadas pelo juiz da Comarca de Casa Nova e, após o cumprimento das ordens de prisão, ficarão custodiados na carceragem da delegacia, aguardando transferência para o sistema prisional.

adblock ativo