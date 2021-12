Operação prende quadrilha que usava farda da PM para praticar homicídios e extorsões

Uma quadrilha que utilizava a farda da Polícia Militar em crimes foi presa na manhã desta sexta-feira, 19, em Salvador, durante operação realizada pela Corregedoria-Geral da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com informações da pasta, três mandados de prisões expedidos pela 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, foram cumpridos. Um deles contra um guarda municipal da cidade de Cachoeira. Arma, simulacros, munições e fardamentos foram apreendidos.

O grupo é suspeito de envolvimento com roubos, extorsões mediante sequestros e homicídios na capital baiana. Entre as ações ilícitas estão dois assaltos contra as empresas Claro, no Itaigara; e Pão de Açúcar, no Stiep, em Salvador. Os crimes ocorreram no início deste ano.

Com o trio, os policiais apreenderam três simulacros de pistola, um revólver calibre 38, munições, coletes balísticos, algemas, fardas da PM, entre outros objetos. Após exames no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e interrogatórios, os supeitos seguirão para o sistema prisional.

Equipes da COE, DHPP e Draco, da Polícia Civil, e da Patamo do Batalhão de Choque da PM deram apoio à Corregedoria Geral da SSP.

