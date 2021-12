Operação prende 39 e apreende 20 armas na Bahia

Oito mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos, 39 prisões realizadas, 5.539 veículos vistoriados e 654 pessoas abordadas durante a operação "Brasil Integrado - Ação Nordeste", deflagrada nos nove estados da região.

A ação integrada por 350 policiais militares, civis, federais e rodoviários federais, e 30 homens do Exército, ainda apreendeu 20 armas, 117 munições, 1 kg de explosivos, 2 kg de maconha e cocaína, e recuperou 17 veículos.

O balanço parcial da operação conjunta foi apresentado nesta quinta-feira, 4, pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, no Centro Integrado de Comando e Controle Regional da Bahia, no Parque Tecnológico, em Salvador.

Realizada em parceria pelas secretarias de segurança pública da Bahia, Alagoas, Piauí, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Ceará e Pernambuco, a operação começou terça, 2, e termina às 6h desta sexta, 5.

Na manhã desta sexta, o ministro apresenta à imprensa o balanço final, detalhando os resultados. Segundo o secretário da Segurança na Bahia, Maurício Barbosa, quadrilhas que explodiam caixas eletrônicos foram desbaratadas.

Padrão Copa

A iniciativa tem como inspiração a experiência obtida com a Copa do Mundo promovida no Brasil este ano, quando houve uma articulação entre órgãos de segurança pública e as Forças Armadas para garantir a realização pacífica do evento esportivo.

Nesta quinta, acompanhado de representantes da cúpula da segurança nacional, o ministro revelou que a ação foi planejada há um mês. A escolha do Nordeste para a operação-piloto, explicou, deu-se por conta do legado construído pela região na Copa.

Conforme Cardozo, a ação foi apenas o primeiro passo de uma política que pretende promover a articulação nacional das forças de segurança. "Quando os governos federal e estadual somam esforços, começamos a encarar a segurança nacional de forma mais articulada", disse.

Para o ministro, este modelo experimental, avaliado pelo governo federal como um dos acertos da Copa do Mundo deste ano, "é o mesmo que pode dar certo na segurança dos estados".

"Como o crime não trabalha de forma fragmentada, temos que atacá-lo por várias frentes. Com isso, estamos iniciando uma nova página da segurança no País", disse.

