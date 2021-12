Operação prende 14 suspeitos de tráfico e homicídios em Itabuna

Quatorze pessoas suspeitas de ligação com tráfico de drogas, homicídios e roubos foram presas durante a 'Operação Nebulosa', realizada na manhã desta quarta-feira, 29, em Itabuna (distante a 454 km de Salvador), no sul do estado. Os mandados de prisão foram cumpridos no Conjunto Prisional da cidade e em endereços utilizados pela organização criminosa conhecida como 'Raio A'.

Foram detidos na ação Édson Fonseca Tavares, o 'Tinguelo', Diego Silva dos Santos, o 'Diego Babão', Luís Antônio Santos Possidônio, o 'Quinha Possidônio', Fábio Santos Possidônio, o 'Binho Possidônio', Diego Silva Souza, o 'Diego Cabeludo', Danilo de Souza Góes, o 'Arque', William Wallas Alves dos Santos, o 'Gordinho' ou 'Jhon Jhon', Robert Mendes de Jesus, o 'Pica Pau', Washington Luiz Campos da Silva, Genildo Souza dos Santos, o 'Gil Bolinha', José Ronaldo Rocha Reis, o 'Bola', e Edílson dos Santos, o 'Zumbi', todos integrantes da facção.

Wilson Celestino Nascimento Júnior, o 'Juninho' e Edinelha Prima da Fonseca, mãe de Tinguelo, foram presos em flagrante. Com Juninho,foram encontrados 39 porções de cocaína, enquanto na casa de Edinelha, a polícia apreendeu, além de R$ 4,5 mil, dois relógios e dois celulares, uma balança e um pacote com 460 gramas de cocaína. Em poder de Tinguelo, foram achados R$ 1,5 mil.

Durante revista no Conjunto Penal de Itabuna, foram apreendidos seis cadernetas e anotações da quadrilha, seis facas (cinco artesanais e uma de cozinha), duas tesouras pequenas, celulares danificados, cinco carregadores de celular, cabos USB, fones de ouvido, cartão de memória, correntes, diversas porções de maconha e 55 gramas de uma substância ainda não identificada.

Binho Possidônio, Quinha Possidônio, Diego Babão e Diego Cabeludo, líderes da 'Raio A', investigada há um ano, foram transferidos para o presídio de Segurança Máxima de Serrinha.

