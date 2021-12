Operação prende 12 pessoas em Camaçari

A terceira fase da operação Camaçari em Paz, das polícias Civil e Militar, para combater o tráfico de drogas e homicídios em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), prendeu 12 pessoas e apreendeu três adolescentes entre os dias 13 e 17 deste mês.

Entre os detidos estão Uriel Pereira Carvalho, 29 anos, o Mequinho, o casal Edvânia Cruz de Jesus e José Lucas Pereira de Santana, 19, o Rasta, além de Arles Santos Queiroz, 22.

Segundo a polícia, estes são os mais perigosos entre os presos, pois exercem função de chefia em quadrilhas distintas de tráfico de drogas e armas com atuação em Camaçari.

A operação, cujo resultado foi apresentado nesta terça-feira, 18, no auditório da Secretaria da Segurança Pública, no Centro Administrativo da Bahia, também foi responsável pela apreensão de cinco revólveres - um calibre 32 e quatro 38 -, uma pistola 380, maconha, crack e cocaína, segundo a polícia.

Homicídios

Conforme a titular da 4ª Delegacia de Homicídios (DH-RMS), Maria Tereza Silva Santos, essa fase da operação teve como foco o Parque Satélite, onde estavam ocorrendo vários homicídios. "Uriel tenta liderar o tráfico de drogas nesse bairro e está envolvido nos homicídios", disse.

De acordo com a delegada, o casal Edvânia e Rasta atua na localidade da Murissatuba, e Arles é traficante de armas e drogas.

Nesta etapa, também foram detidos Uémerson Sampaio Santos, Denisson Marlei dos Santos, Cleiton Mota Aguiar, Rosenildo Cruz da Silva, Edvânia Cruz de Jesus, José Lucas Pereira de Santana, Jéferson da Silva Santos, Gleidson Santos Mesquita, Fabiano Conceição dos Santos e Wellington Alves Feitosa.

O comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, ten.-cel. Henrique Melo, destacou a recuperação de seis carros com restrição de roubo, além da apreensão de 52 motocicletas e 34 veículos, com infrações de trânsito.

