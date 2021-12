Operação Posto Legal: gasolina tinha 96% de etanol em Vitória da Conquista

O posto Tangará, em Vitória da Conquista (distante 518 km de Salvador), é alvo de um inquérito policial e está interditado desde o último dia 28, pela força-tarefa da operação Posto Legal, por vender ao consumidor combustível a menos devido a uma fraude, constatada por um laudo do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro).

De acordo com informações da Secretaria de Comunicação estadual (Secom-BA), o posto, além de entregar muito menos combustível do que o indicado na bomba, o estabelecimento também vendia gasolina com 96% de etanol anidro, segundo o laudo emitido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado à Policial Civil.

A meta da operação Posto Legal é fiscalizar todos os estabelecimentos do setor na Bahia.

