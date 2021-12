Operação policial resgata 81 aves silvestres em Pindobaçu

Uma operação policial resultou no resgate de 81 aves silvestres nesta sexta-feira, 5, em Pindobaçu (a 387 quilômetros de Salvador). Os animais eram mantidos em cativeiro em quatro pontos do município.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a Operação Fauna Livre visa combater tráfico, maus tratos e demais crime contra animais. Dos 12 pontos mapeados, em quatro deles os proprietários foram notificados e as aves foram apreendidas. Entre as espécies estão Papa Capim, Coleira, Trinca Ferro, Azulão, Xexéu, Canário da Terra e Pássaro Preto. Equipes da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) da Polícia Militar e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) participaram da operação.

Os pássaros foram levados ao Parque Estadual de Sete Passagens, local em que passaram por triagem e estão recebendo cuidados. Segundo informações do comandante da Coppa, major Amílton Teixeira, as ações irão continuar até o dia 13 de abril em mais quatro cidades.

