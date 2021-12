Operação policial em Maragogipe desarticula quadrilha

Uma operação coordenada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) resultou na desarticulação de uma quadrilha apontada em chefiar o tráfico de drogas no Recôncavo Baiano, nesta sexta-feira, 2.

Ao todo, foram expedidos 11 mandados de prisão contra o grupo liderado pelo criminoso conhecido como Leo Gado, flagrado na comunidade de São Roque do Paraguaçu, em Maragogipe. Durnte a ação seis pessoas foram mortas.

De acordo com a secretaria, os suspeitos estavam escondidos em casas em uma mata de difícil quando reagiram a presença dos policiais e houve troca de tiros deixando seis mortos. Entre eles estão os procurados pela polícia conhecidos como Leo Gado, Piel, Dal e Zoio e outros dois homens ainda não identificados.

Outros quatro suspeitos foram presos e encaminhados à DT de Maragogipe. Os nomes dos mortos serão divulgados após identificação no Departamento de Polícia Técnica.

Policiais durante ação em Maragogipe (Foto: Ascom | SSP)

Com a quadrilha foram apreendidos duas submetralhadoras 9 milímetros, duas espingardas calibre 12, uma pistola calibre 45, uma pistola e três carregadores nove milímetros, um revólver calibre 38, um revólver calibre 22, além de aproximadamente 5 mil pedras de crack, 5 mil pinos de cocaína, 34 tabletes de maconha e R$ 4.710, informou a SSP.

"Com a intensificação das ações de repressão ao tráfico em Salvador, percebemos que algumas quadrilhas estão tentando se enraizar em pequenas localidades na ilusão de que a polícia não vá cumprir o seu papel. Esta operação é uma das provas de que a polícia baiana está unida e não vai permitir que a população seja acuada por qualquer organização criminosa", afirmou, por meio de nota, o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.

A ação foi comandada pela Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública e unidades do Batalhão de Operações Policiais Especiais, Grupamento Aéreo da Polícia Militar, do Departamento de Polícia do Interior, através da Delegacia Territorial de Maragogipe, e da Coordenação de Aviação Operacional da Polícia Federal (CAOP), teve a participação de aproximadamente 130 policiais. As equipes utilizaram o auxílio de lanchas e aeronaves devido ao difícil acesso aos locais onde os bandidos estavam escondidos.

