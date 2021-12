Operação policial em João Dourado deixa quatro suspeitos de tráfico mortos

Uma operação preventiva realizada nesta quinta-feira, 30, na cidade de João Dourado (a 476 km de Salvador), resultou na morte de quatro suspeitos de tráfico de drogas, homicídios e roubos, além da prisão de outros quatro criminosos e da apreensão de um adolescente de 17 anos.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), equipes das polícias Civil e Militar participavam da operação quando Maciel Carvalho dos Santos, de 19 anos, reagiu a uma abordagem e foi atingido pelos disparos. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram encontrados um revólver calibre 38 e munições.

Outros dois integrantes da mesma facção criminosa de Maciel, que não tiveram os nomes revelados, também foram mortos durante confronto em outra região da cidade. Eles estavam com duas metralhadoras calibre 9mm, de uso restrito, sendo uma delas fabricada nos EUA, além de munições. Também foram achados 2 kg de maconha, porções de crack e cocaína, além de uma balança, que estavam em um imóvel utilizado pela dupla.

Já no povoado de Caldeirão do Jacó, na zona rural do município, uma denúncia anônima levou as equipes até um traficante apelidado de Chico. Houve novo confronto e ele também foi baleado e morto. Na casa do traficante, foram apreendidos um fuzil calibre 7,62, munições, 102 porções de cocaína e seis trouxas de maconha.

Escondidos dentro do mesmo imóvel foram presos em flagrante, por associação ao tráfico, Ravilla Nayane Lopes, 23 anos, João Marcos Vieira, 20, Henrique da Silva Pinheiro, 27, e Francisco Pereira da Silva, 29. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido.

Armas, drogas e balança foram apreendidos com os suspeitos

adblock ativo