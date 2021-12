Operação policial desarticula esquema de prostituição em presídio de Jequié

Uma operação policial, denominada ‘Bataclan’, desarticulou um esquema de prostituição dentro do Conjunto Penal de Jequié (distante 358 km de Salvador). As informações são do Jequié Notícias.

Segundo a polícia, as investigações duraram 26 dias e identificaram nas dependências do presídio a prática ilícita de prostituição de mulheres presas, além de tráfico de drogas, comércio ilegal de venda de celulares, chips, carregadores, roupas femininas íntimas e básicas, material de higiene pessoal e maquiagem, bem como a prática de tortura e castigos desumanos no modulo de vivência semiaberto 1, ala feminina.

A polícia informou ainda que toda prática criminosa era liderada pela interna Cristiane Klem de Oliveira, conhecida como 'Galega', condenada pelo crime de tráfico de drogas e ligada a uma facção criminosa.

Após a realização de buscas nas celas das internas e revista geral no modulo feminino, foram encontrados 15 celulares, 9 chips, 78 gramas de maconha, alicates de unha e facas de mesa.

Cristiane foi transferida para uma unidade prisional de segurança máxima no estado da Bahia, sem previsão de retorno, conforme decisão judicial.

