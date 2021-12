Operação passa a fiscalizar distribuidoras de combustíveis

Uma distribuidora de combustíveis localizada em Feira de Santana foi a primeira empresa deste segmento a receber a força-tarefa da Operação Na Trilha do Álcool. Os procedimentos incluíram levantamento de estoque, checagem de documentação e coleta de amostras de combustíveis para análise em laboratório.

Com os objetivos de aferir a qualidade dos combustíveis vendidos aos consumidores baianos e combater a concorrência desleal no setor, a fiscalização passa a integrar o rol de atividades desenvolvidas no âmbito da operação. Desde setembro, a iniciativa instalou barreiras fiscais para monitoramento das principais vias de acesso ao território baiano.

Segundo o secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório, as medidas são necessárias porque a Bahia tem grande extensão territorial e faz divisa com oito estados. Isso estimula tentativas de burlar a legislação com práticas irregulares que sabotam a concorrência leal no mercado e lesam os consumidores.

A operação é composta por servidores da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-BA), da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Militar, por meio da Companhia Independente de Polícia Fazendária (Cipfaz).

