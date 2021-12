Operação Nossa Senhora Aparecida reforça fiscalização nas BRs no estado

Iniciou na tarde desta quinta-feira, 11, a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), denominada "Nossa Senhora Aparecida", em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os agentes contarão com bafômetro passivo para realizar testes de alcoolemia durante o feriado.

Segundo o órgão, o equipamento é capaz de captar a presença de álcool dentro do veículo abordado. O etilômetro passivo chega a ser cinco vezes mais rápido que as demais ferramentas, tornando-se mais eficaz na prevenção a acidentes no trânsito causados pelo álcool.

Caso o condutor se recuse a realizar o teste, receberá multa no valor de R$ 2.934 e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses.

