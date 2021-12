Operação Natal 2020: PRE aumenta fiscalização em rodovias estaduais da Bahia

Foi iniciada nesta quinta-feira, 24, pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a fiscalização nas rodoviárias baianas, durante o período natalino. A Operação Natal 2020 seguirá até as 8h de segunda-feira, 28.

Além de intensificar a fiscalização, a polícia vai orientar as pessoas, controlar e ordenar a segurança no trânsito. Equipamentos e documentos de porte obrigatórios serão vistoriados.

A polícia também irá fiscalizar o consumo de bebidas alcoólicas por motoristas, com auxílio do teste do bafômetro, além do cumprimento de sinalização de velocidade por meio dos radares. A operação também vai atuar na repressão ao tráfico de armas de fogo, drogas e pessoas.

