Operação na Bahia desarticula esquema de compra de CNHs

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira, 21, na cidade de Senhor do Bonfim, a 375 Km de Salvador, desarticulou um esquema de comercialização de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação). Segundo a Polícia Civil, responsável pela investigação através da 19ª Coorpin/Senhor do Bonfim, vinte mandados de busca e apreensão mais 11 de prisão foram cumpridos.

Ainda segundo foi divulgado pela polícia, na Operação Captiosus foram presos Arlivan Carvalho Gonçalves, vereador de Campo Formoso e dono de autoescola, Rute Maia Batista, mulher de Arlivan e também dona de autoescola, os servidores Manoel Regivaldo Vitor Damasceno, João Bosco Soares Guimarães e Carlos Alberto Menezes Andrade.

Outras três proprietárias de centros de formação de condutores (CFCs), identificadas como Maria Angélica Rodrigues, Antônia Maria de Carvalho Conceição, a Toinha, e Marley Pollyanna Carvalho Feliz, além dos instrutores de direção Emerson Pinheiro Sena Gomes, Reinivan Silva Alves e José Sergio Aleixo da Silva, também tiveram os mandados de prisão cumpridos.

Arma e combustível

Durante as buscas em diversos imóveis relacionados ao envolvidos no crime, os policiais apreenderam documentos que comprovam a fraude. João e Atailton também acabaram autuados em flagrante depois que a polícia encontrou uma arma de fogo e combustível armazenado ilegalmente em suas casas, respectivamente.

Servidores exonerados

Por meio de nota, o Detran-BA informou que os servidores envolvidos serão exonerados, sem prejuízo para a abertura de processos disciplinares. Ainda conforme o órgão, as autoescolas citadas serão notificadas para prestar esclarecimentos e podem ter o credenciamento cancelado. Uma equipe da Corregedoria do Detran foi enviada a Senhor do Bonfim.

adblock ativo