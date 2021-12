Operação mira em traficante de armas preso no Complexo da Mata Escura

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira, 5, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Módulo II do Complexo Penitenciário Lemos Brito, no bairro de Mata Escura, em Salvador.

Dois celulares, acessórios, porções de drogas, anotações e uma faca foram apreendidos na cela ocupada por um traficante internacional de armas e drogas, que cumpria pena na unidade.

De acordo com as investigações, o criminoso comandava o comércio de entorpecentes em diversas regiões do país de dentro da unidade prisional.

A ação, batizada de 'Gun Express', contou com participação de agentes da Polícia Federal e das secretarias da Segurança Pública (SSP) e Administração Penitenciária (Seap).

Integraram a ação a Companhia de Intervenção e Resgate Prisional do Batalhão de Guardas (BG) da Polícia Militar, a Coordenação de Operações Especiais (COE) da Polícia Civil, além da Delegacia Regional de Combate ao Crime Organizado da PF, e da Coordenação de Inteligência Prisional e do Grupo Especializado em Operações Penitenciárias, ambos da Seap.

