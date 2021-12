Operação Luz na Infância cumpre oito mandados na Bahia

Foi deflagrada nesta quinta-feira, 28, a Operação Luz na Infância 4. No total há 8 mandados de busca e apreensão em Salvador, Região Metropolitana (RMS) e interior. A força-tarefa é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e envolve a Polícia Civil do Distrito Federal e mais 26 estados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as equipes buscam desde as primeiras horas desta manhã por acusados de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet. O órgão irá divulgar mais informações ao longo do dia.

Os alvos foram identificados pela Diretoria de Inteligência da Secretaria de Operações Integradas do MJSP, baseando-se em elementos informativos coletadores em ambientes virtuais, que apresentava indícios relevantes de autoria e materialidade delitiva.

O reconhecimento foi repassado às Polícias Civis, que na Bahia foram encaminhadas à Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Contra a Criança e do Adolescente (Dercca) e Departamento de Inteligência Policial (DIP). Assim foram instaurados inquéritos que solicitaram aos juízes locais para expedição dos mandados de busca e apreensão.

A ação conta com mais de 1.500 policiais em todos os estados envolvidos. A iniciativa é decorrente de cooperação entre a Diretoria de Inteligência e a Diretoria de Operações, vinculadas à Secretaria de Operações Integradas do MJSP. Houve também colaboração da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, através da Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília (US Immigration and Customs Enforcement-ICE), que ofereceu cursos e capacitações que subsidiaram as quatro fases da Operação Luz na Infância.

A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos de prisão por compartilhar e de 4 a 8 anos de prisão por produzir conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Balanço

A operação Luz na Infância 1, realizada em 20 de outubro de 2017, cumpriu 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram presas 108 pessoas.

Na Luz da Infância 2, feita em 17 de maio de 2018, as polícias civis dos Estados cumpriram 579 mandados de busca, resultando na prisão de 251 pessoas.

E por último, a Luz da Infância 3, deflagrada no dia 22 de novembro de 2018 no Brasil e na Argentina, cumpriu 110 mandados de busca, resultando na prisão de 46 pessoas.

adblock ativo