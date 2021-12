Operação investiga quadrilha de tráfico, roubo e homicídios na BA e no RJ

Uma quadrilha que atua no tráfico de drogas e também no roubo a bancos é alvo de uma operação das polícias Militar e Civil, deflagrada desde o início desta quinta-feira, 9. A ação ocorre em cidades da Bahia e do Rio de Janeiro.

O grupo criminoso também seria responsável por alguns homicídios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), mandados de prisão e de busca e apreensão são executados nos dois estados.

O órgão, no entanto, não informou, para não atrapalhar o cumprimento dos mandados, em quais cidades os policiais estão atuando para combater a quadrilha, assim como os nomes dos destinatários das ordens de prisão. Mais detalhes são apresentados no decorrer do dia.

adblock ativo