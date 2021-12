Operação intensificará fiscalização nas estradas que cortam a Bahia

A partir desta quinta-feira, 18, uma ação especial será realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas estradas que cortam a Bahia para reprimir a criminalidade e os acidentes de trânsito.

A Operação Semana Santa, que segue até a meia-noite de domingo, 21, as rodovias vão ter reforço extra de policiamento. Além disso, a PRF promoverá ações educativas.

A estimativa é que haja um aumento no fluxo de veículos nas estradas na próxima sexta, 19, devido ao fim de semana prolongado pelo feriado.

Em 2018, a PRF registrou 48 acidentes, 47 feridos e 10 mortos. Ainda de acordo com órgão, o uso de álcool é uma das principais causas de mortes no trânsito (confira abaixo dicas para dirigir com segurança).

Restrições

Durante o período, será restrito em vias de pista simples o tráfego de caminhões bi-trens (Combinações de Veículos de Carga, CVC) e de caminhões-cegonhas (Combinações de Transporte de Veículos, CTV).

Cada período de restrição dura seis horas e vale para veículos com ou sem carga e independente da Autorização Especial de Trânsito (AET).

Aqueles que descumprirem a determinação serão multados em R$ 130,16 (infração Média), perderão cinco pontos na CNH e terão que permanecer com o veículo estacionado até o término do horário da restrição.

