Operação Guardiões da Infância começa em quatro cidades da Bahia

Uma pessoa foi presa na Operação Guardiões da Infância, realizada pela Policia Federal, na manhã desta terça-feira, 30. A ação, que ocorre em mais três cidades baianas, tem o intuito de reprimir a prática de crimes relativos.

Á posse e distribuição, pela internet, de material contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes. O nome do detido não foi informado pela PF até o momento, assim como o endereço do suspeito preso em flagrante.

Expedidos pela Justiça Federal, são cumpridos mais três mandados de busca e apreensão em Alagoinhas, Feira de Santana, Camaçari, e também nas cidades de Itajaí (SC), Fortaleza/CE e São Paulo/SP. O mandado visa apreensão e análise de computadores e outros dispositivos de informática relacionados aos delitos apurados.

As investigações prosseguem a fim de se determinar a extensão das condutas delituosas cometidas. Sendo que os suspeitos podem responder por delitos previstos nos artigos 241-A (pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa) e 241-B (pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa), do Estatuto da Criança e do Adolescente.

