Operação flagra traficante de animais em Juazeiro

A 37ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que vai percorrer dez municípios da região norte do estado no Vale do Rio São Francisco até o dia 6 de maio, prendeu um traficante de animais silvestres e apreendeu 123 animais em cativeiro em Juazeiro (a 513 km de Salvador) no primeiro dia da operação, deflagrada na segunda-feira, 25.

Até esta terça, 26, segundo dia da 37ª FPI, foram apreendidos ainda 60 litros e 46 kg de agrotóxicos vencidos que estavam sendo comercializados ilegalmente, bem como foram identificadas irregularidades em loteamentos construídos em áreas de proteção permanente (APPs) de Juazeiro.

A operação reúne profissionais de 25 órgãos, com diferentes especialidades. Eles vão passar, também, pelos municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Jaguarari, Pilão Arcado, Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá.

Coordenadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Núcleo de Defesa do Rio São Francisco (Nusf) e da Promotoria Especializada em Meio Ambiente, as FPIs já acontecem há 14 anos.

Prevenção e combate

Segundo a coordenadora do Núcleo de Defesa do Rio São Francisco, promotora Luciana Khoury, as FPIs estão atuando na prevenção e combate à degradação ambiental em diversas regiões do estado. Ela ressaltou que um convênio firmado com o Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) reforçou os trabalhos e agregou muitos voluntários.

A metodologia do programa, que vem sendo repetida na bacia hidrográfica do Paraguaçu e nos estados de Alagoas e Pernambuco, consiste na formação de equipes por área de atuação, que se separam na região fiscalizando áreas urbanas e rurais, atuando também na educação e orientação ambientais.

