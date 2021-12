Operação Faroeste: STJ mantém prisão de desembargadora após pedido da PGR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a manutenção da prisão da desembargadora Ilona Márcia Reis, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), após pedido da Procuradoria Geral da República (PGR).

Ilona é um dos alvos da Operação Faroeste, que apura venda de decisões judiciais na região oeste do estado. De acordo com as investigações do MPF, a desembargadora Ilona Reis recebeu R$ 300 mil de propina para dar decisões favoráveis aos grileiros.

No pedido de manutenção da prisão, a PGR lista a participação de Ilona como "fundamental" para o esquema criminoso e alegou que colaboradores da investigação contra a desembargadora estão sendo ameaçados de morte.

A PGR citou ainda o assassinato do agricultor Paulo Grendene, que denunciou o esquema de grilagem na Operação Faroeste, como um dos agravantes para a manutenção do cárcere já que de acordo com a ação, a desembargadora poderia "apagar os rastros de seus crimes e intimidar testemunhas" e "a prisão preventiva dela [Ilona] é o único remédio cabível".

Em fevereiro deste ano a desembargadora entrou com processo de aposentadoria voluntária, suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do ministro Og Fernandes.

